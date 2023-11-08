Грузовой самолет из Ирана садится в московском "Внуково". Вероятно, с оружием: трек полета

Иранский грузовой самолет Ил-76ТД Pouya Air идет на посадку на московском аэродроме "Внуково". Курс его полета в реальном времени отражен на Flightradar.

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Воздушное судно вылетело из Тегерана в 07:10, двигаясь на скорости 411 км/ч, посадка в российской столице запланирована в 11:31.

Flightradar отмечает, что в обратном направлении И л-76ТД должен вылететь в 12:30, что свидетельствует о кратковременном пребывании в Москве.

Мониторинговый канал monitor пишет, что иранский грузовой самолет прилетел для того, чтобы отдать груз военного назначения.

Чем именно может быть этот груз – неизвестно.

Расположение иранского самолета по состоянию на 10:30.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет информации о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты.

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.

16 августа сообщалось, что Вашингтон на косвенных переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам.

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