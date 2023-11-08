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Грузовой самолет из Ирана садится в московском "Внуково". Вероятно, с оружием: трек полета

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 10:46
Грузовой самолет из Ирана садится в московском
Иранский грузовой самолет Ил-76ТД (Фото: Марко Милинович)

Иранский грузовой самолет Ил-76ТД Pouya Air идет на посадку на московском аэродроме "Внуково". Курс его полета в реальном времени отражен на Flightradar.

Воздушное судно вылетело из Тегерана в 07:10, двигаясь на скорости 411 км/ч, посадка в российской столице запланирована в 11:31.

Flightradar отмечает, что в обратном направлении И л-76ТД должен вылететь в 12:30, что свидетельствует о кратковременном пребывании в Москве.

Мониторинговый канал monitor пишет, что иранский грузовой самолет прилетел для того, чтобы отдать груз военного назначения.

Чем именно может быть этот груз – неизвестно.

Скриншот из Flightradar

Расположение иранского самолета по состоянию на 10:30.

Скриншот из Flightradar

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Милана Головань
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