Грузовой самолет из Ирана садится в московском "Внуково". Вероятно, с оружием: трек полета
08.11.2023, 10:46
Иранский грузовой самолет Ил-76ТД (Фото: Марко Милинович)
Иранский грузовой самолет Ил-76ТД Pouya Air идет на посадку на московском аэродроме "Внуково". Курс его полета в реальном времени отражен на Flightradar.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Воздушное судно вылетело из Тегерана в 07:10, двигаясь на скорости 411 км/ч, посадка в российской столице запланирована в 11:31.
Flightradar отмечает, что в обратном направлении И л-76ТД должен вылететь в 12:30, что свидетельствует о кратковременном пребывании в Москве.
Мониторинговый канал monitor пишет, что иранский грузовой самолет прилетел для того, чтобы отдать груз военного назначения.
Чем именно может быть этот груз – неизвестно.
Расположение иранского самолета по состоянию на 10:30.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет информации о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты.
- Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.
- 16 августа сообщалось, что Вашингтон на косвенных переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам.
Читайте также: Россия разгоняет, что оружие из Украины попало в ХАМАС. Посол Израиля: Нет подтверждения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии