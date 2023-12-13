Зеленский: Поставки России оружия от диктатур сейчас ритмичнее, чем Украине от демократий

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украине как никогда нужна поддержка в противостоянии российской агрессии

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Сейчас поставки России оружия от диктаторских стран происходят ритмичнее, чем поставки военной помощи Украине от демократий мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Норвегии.

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"Мы нуждаемся во внимании и поддержке мира сейчас как никогда. Почему? Сейчас у нас есть эффективное оружие. Однако, не все необходимое, чтобы вести эту войну на условиях свободы, а не на условиях, которые навязывает враг", – заявил Зеленский.

Он отметил, что большинство в мире рассматривают российскую агрессию как преступление, но диктатор РФ Владимир Путин нашел себе сообщников в Иране и Северной Корее и получает от них оружие.

"И поставки от диктатур для России, к сожалению, ритмичнее, чем поставки от демократий для Украины", – сказал президент.

Он отметил, что, в частности, "есть миллион снарядов для Путина от Пхеньяна".

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed до 2025 года.

В прошлом месяце разведка Южной Кореи заявила, что КНДР могла передать России не только снаряды, но и разные ракеты.

В США считают, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине.

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