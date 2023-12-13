Зеленский: Поставки России оружия от диктатур сейчас ритмичнее, чем Украине от демократий
Сейчас поставки России оружия от диктаторских стран происходят ритмичнее, чем поставки военной помощи Украине от демократий мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Норвегии.
"Мы нуждаемся во внимании и поддержке мира сейчас как никогда. Почему? Сейчас у нас есть эффективное оружие. Однако, не все необходимое, чтобы вести эту войну на условиях свободы, а не на условиях, которые навязывает враг", – заявил Зеленский.
Он отметил, что большинство в мире рассматривают российскую агрессию как преступление, но диктатор РФ Владимир Путин нашел себе сообщников в Иране и Северной Корее и получает от них оружие.
"И поставки от диктатур для России, к сожалению, ритмичнее, чем поставки от демократий для Украины", – сказал президент.
Он отметил, что, в частности, "есть миллион снарядов для Путина от Пхеньяна".
- Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed до 2025 года.
- В прошлом месяце разведка Южной Кореи заявила, что КНДР могла передать России не только снаряды, но и разные ракеты.
- В США считают, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине.
Читайте также: Зеленский возвращается из США без больших денег: почему так произошло и что дальше