RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

КНДР могла передати Росії не тільки снаряди, але й різні ракети – розвідка Південної Кореї

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 17:52
КНДР могла передати Росії не тільки снаряди, але й різні ракети – розвідка Південної Кореї - Фото
Прапори Північної Кореї та Росії (Фото: ЕРА, авторство російського пропагандиста)

Північна Корея могла передати Росії не тільки артилерійські снаряди, але й декілька типів ракет, зокрема балістичних і протитанкових. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на національну розвідувальну службу Південної Кореї.

Як вважають південнокорейські військові, КНДР могла відправити Росії "невстановлену кількість" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.

За оцінками південнокорейської розвідки, підприємства Північної Кореї "працюють на повну потужність і мобілізують населення, аби виконати замовлення для російських військ".

Імовірно, в обмін на постачання снарядів і ракет Москва надає Пхеньяну технологічну допомогу для запуску супутника-шпигуна в космос. Північна Корея також зацікавлена в отриманні російських ядерних технологій, говорять у Сеулі.

Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом і диктатором Кім Чен Ином.

Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кім Чен Ина про імпорт північнокорейської зброї. США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.

  • 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням і боєприпасами.
  • На думку військових аналітиків, це навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
  • За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

Читайте також: Кім Чен Ин передав Путіну мільйон снарядів, їх вистачить на два місяці – Bloomberg

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогаракетавійнаПівнічна Кореявійськова допомогаракетаПівденна КореяПівнічна КореяПівденна Корея

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 