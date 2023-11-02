КНДР могла передати Росії не тільки снаряди, але й різні ракети – розвідка Південної Кореї
Північна Корея могла передати Росії не тільки артилерійські снаряди, але й декілька типів ракет, зокрема балістичних і протитанкових. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на національну розвідувальну службу Південної Кореї.
Як вважають південнокорейські військові, КНДР могла відправити Росії "невстановлену кількість" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.
За оцінками південнокорейської розвідки, підприємства Північної Кореї "працюють на повну потужність і мобілізують населення, аби виконати замовлення для російських військ".
Імовірно, в обмін на постачання снарядів і ракет Москва надає Пхеньяну технологічну допомогу для запуску супутника-шпигуна в космос. Північна Корея також зацікавлена в отриманні російських ядерних технологій, говорять у Сеулі.
Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом і диктатором Кім Чен Ином.
Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кім Чен Ина про імпорт північнокорейської зброї. США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.
- 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням і боєприпасами.
- На думку військових аналітиків, це навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
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