КНДР могла передать России не только снаряды, но и разные ракеты – разведка Южной Кореи

Северная Корея могла передать России не только артиллерийские снаряды, но и несколько типов ракет, включая баллистические и противотанковые. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на национальную разведывательную службу Южной Кореи.

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Как считают южнокорейские военные, КНДР могла отправить России "неустановленное количество" баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных зенитных ракет, а также винтовок, ракетных пусковых установок, минометов и снарядов.

По оценкам южнокорейской разведки, предприятия Северной Кореи "работают на полную мощность и мобилизуют население, чтобы выполнить заказы для российских войск".

Вероятно, в обмен на поставку снарядов и ракет Москва оказывает Пхеньяну технологическую помощь для запуска спутника-шпиона в космос. Северная Корея также заинтересована в получении российских ядерных технологий, говорят в Сеуле.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Ким Чен Ына об импорте северокорейского оружия. США пытаются санкциями сорвать поставки оружия из КНДР в Россию.

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

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