РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 ППО збила 14 цілей у чотирьох областях
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 15 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
Військові заявляють, що ворог запустив 14 безпілотників із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Усі цілі були збиті силами мобільних вогневих груп.
Бойова робота велася у Херсонській, Миколаївській, Полтавській та Хмельницькій областях
Про постраждалих чи руйнування інформації немає.
14 грудня близько 15:45 у Києві пролунали вибухи. Росія атакувала ракетами "Кинджал". Пізніше в ОВА повідомили, що обійшлося без попадань в об'єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей також не зафіксовано.
- До цього сьогодні росіяни теж атакували Україну "Кинджалами" – був приліт близько 14:20 у районі Старокостянтинова.
- Після вибухів у Києві по всій країні знову була тривога. У Дніпрі було чути звуки вибухів.
- Один "Кинджал" був збитий у районі столиці.
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