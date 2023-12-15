РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 ППО збила 14 цілей у чотирьох областях

Сили протиповітряної оборони працювали у Херсонській, Миколаївській, Полтавській та Хмельницькій областях

Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 15 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив 14 безпілотників із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Усі цілі були збиті силами мобільних вогневих груп.

Бойова робота велася у Херсонській, Миколаївській, Полтавській та Хмельницькій областях

Про постраждалих чи руйнування інформації немає.

14 грудня близько 15:45 у Києві пролунали вибухи. Росія атакувала ракетами "Кинджал". Пізніше в ОВА повідомили, що обійшлося без попадань в об'єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей також не зафіксовано.

До цього сьогодні росіяни теж атакували Україну "Кинджалами" – був приліт близько 14:20 у районі Старокостянтинова.

Після вибухів у Києві по всій країні знову була тривога. У Дніпрі було чути звуки вибухів.

Один "Кинджал" був збитий у районі столиці.

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