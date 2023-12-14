Вибухи в Києві: збито російську аеробалістичну ракету "Кинджал"
Сили протиповітряної оборони сьогодні збили одну російську аеробалістичну ракету "Кинджал". Про це в ефірі каналу Київ 24 повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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Він зазначив, що під час сьогоднішніх повітряних тривог, оголошених через зліт російського МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів", окупантами були запущені як хибні цілі, так і реальні ракети.
За його словами, вибухи, які сьогодні чули кияни, – це була робота ППО.
"Є збиття однієї ракети", – сказав Ігнат.
Близько 15:45 у Києві пролунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що обійшлось без влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано.
- До цього сьогодні росіяни теж атакували Україну "Кинджалами" – був приліт близько 14:20 в районі Старокостянтинова.
- Після вибухів у Києві у всій країні знов була тривога. У Дніпрі було чутно звуки вибухів.