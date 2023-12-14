МіГ-31К запустили "Кинджали" по Україні. Під ударом Старокостянтинів

Росіяни запустили по Україні "Кинджали" з району Липецької області РФ

МіГ-31К і ракета "Кинджал" (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти запустили по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал". Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Після 14:00 на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Військові написали про злет винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

О 14:17 ПС попередили про можливі запуски ракет "Кинджал" з території Липецької області.

Близько 14.21 ворог запустив ракети в район Старокостянтинова. Пізніше місцеві пабліки написали про вибухи поблизу міста, офіційної інформації наразі немає.

У ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що загиблих немає, 53 особи постраждали, зокрема шестеро дітей. Є руйнування у Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

Росіяни били ракетами типу С-400 та "Іскандер".

Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали.

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