МиГ-31К запустили "Кинжалы" по Украине. Под ударом Староконстантинов

Россияне запустили по Украине "Кинжалы" из района Липецкой области РФ

МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты запустили по Украине аэробаллистический ракеты "Кинжал". Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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После 14:00 на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Военные написали о взлете истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

В 14:17 ВС предупредили о возможных пусках ракет "Кинжал" с территории Липецкой области.

Около 14:21 враг запустил ракеты в район Староконстантинова. Позже местные паблики написали о взрывах вблизи города, официальной информации пока нет.

В ночь на 13 декабря российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. В Киевской городской военной администрации сообщили, что погибших нет, 53 человека пострадали, в частности, шестеро детей. Есть разрушения в Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

Россияне били ракетами типа С-400 и "Искандер".

Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.

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