Выбитые окна, вздыбленная земля: LIGA.net показала последствия атаки РФ на Киев – фото

Фото: LIGA.net

Журналист LIGA.net побывал на местах падения обломков российских ракет в Днепровском районе Киева. В результате ночного террора России около полусотни человек получили ранения.

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Воздушные силы сообщали об уничтожении 10 баллистических ракет неустановленного типа. Впоследствии военные из Генштаба уточнили, что на Киев были запущены управляемые зенитные ракеты С-400 и крылатые ракеты типа "Искандер".

В КГВА заявили, что в результате работы ПВО в столице зафиксировали около 10 случаев падения обломков. В Голосеевском районе обломки упали на дорогу, в Дарницком и Днепровском — повреждены частные и жилые дома, а также водопровод.

Точное количество пострадавших пока неизвестно, поскольку представители городских властей, правоохранительных органов и военной администрации называют разные цифры.

Глава МВД Игорь Клименко заявляет о 34 пострадавших, 15 из которых госпитализированы. Городской голова Киева Виталий Кличко писал о 53 пострадавших, а военная администрация – о 51.

На фото LIGA.net – последствия ночного террора в Днепровском районе. Адрес: Воскресенский проспект, между улицей Запорожца и проспектом Алишера Навои.

Детская больница на проспекте Алишера Навои в Днепровском районе.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.

Атаку осуществляли с территории Брянской области России, противовоздушная оборона сбила все цели.

Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, разрушают гражданскую инфраструктуру и пострадали.

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