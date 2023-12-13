Выбитые окна, вздыбленная земля: LIGA.net показала последствия атаки РФ на Киев – фото
Журналист LIGA.net побывал на местах падения обломков российских ракет в Днепровском районе Киева. В результате ночного террора России около полусотни человек получили ранения.
Воздушные силы сообщали об уничтожении 10 баллистических ракет неустановленного типа. Впоследствии военные из Генштаба уточнили, что на Киев были запущены управляемые зенитные ракеты С-400 и крылатые ракеты типа "Искандер".
В КГВА заявили, что в результате работы ПВО в столице зафиксировали около 10 случаев падения обломков. В Голосеевском районе обломки упали на дорогу, в Дарницком и Днепровском — повреждены частные и жилые дома, а также водопровод.
Точное количество пострадавших пока неизвестно, поскольку представители городских властей, правоохранительных органов и военной администрации называют разные цифры.
Глава МВД Игорь Клименко заявляет о 34 пострадавших, 15 из которых госпитализированы. Городской голова Киева Виталий Кличко писал о 53 пострадавших, а военная администрация – о 51.
На фото LIGA.net – последствия ночного террора в Днепровском районе. Адрес: Воскресенский проспект, между улицей Запорожца и проспектом Алишера Навои.
Детская больница на проспекте Алишера Навои в Днепровском районе.
- Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.
- Атаку осуществляли с территории Брянской области России, противовоздушная оборона сбила все цели.
- Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, разрушают гражданскую инфраструктуру и пострадали.
Читайте также: Байден: Держать помощь Украине в заложниках неправильно, мы готовы к компромиссу