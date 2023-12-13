Вибиті вікна, скуйовджена земля: LIGA.net показала наслідки падіння уламків у Києві – фото

Фото: LIGA.net

Журналіст LIGA.net побував на місцях падіння уламків російських ракет у Дніпровському районі Києва. Внаслідок нічного терору Росії близько півсотні людей дістали поранення.

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Повітряні сили повідомляли про збиття 10 балістичних ракет невстановленого типу. Згодом військові з Генштабу уточнили, що на Київ було спрямовано керовані зенітні ракети С-400 та крилаті ракети типу "Іскандер".

У КМВА заявили, що внаслідок роботи ППО у столиці зафіксували близько 10 випадків падіння уламків. У Голосіївському районі уламки впали на дорогу, у Дарницькому та Дніпровському — пошкоджені приватні та житлові будинки, а також водогін.

Точна кількість постраждалих наразі невідома, оскільки представники міської влади, правоохоронних органів та військової адміністрації називають різні цифри.

Голова МВС Ігор Клименко заявляє про 34 постраждалих, 15 з яких госпіталізовано. Міський голова Києва Віталій Кличко писав про 53 потерпілих, а військова адміністрація – про 51.

На фото LIGA.net – наслідки нічного терору у Дніпровському районі. Адреса: Воскресенський проспект, між вулицею Запорожця та проспектом Алішера Навої.

Дитяча лікарня на проспекті Алішера Навої у Дніпровському районі.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо осіб постраждали.

Атаку здійснювали з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

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