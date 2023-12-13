Ракетный удар по Киеву. Появились фото и видео последствий, РФ била С-400 и "Искандерами"

Глава МВД опубликовал фото и видео последствий ракетного удара россиян по Киеву в ночь на 13 декабря

Последствия удара по Киеву (Фото: МВД)

Появились фото и видео последствий удара России по Киеву баллистическими ракетами в ночь на 13 декабря. Соответствующие материалы опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, в Днепровском районе был поврежден фасад многоэтажного дома, загорелся балкон на шестом этаже и восемь автомобилей. Было эвакуировано 25 человек.

Последствия удара по Киеву (Фото: МВД)

Пострадало здание детского сада, поврежден фасад, выбиты окна, внутри был охранник, который не пострадал.

Последствия удара по Киеву (Фото: МВД)

Клименко заявляет о 34 пострадавших, 15 их которых госпитализировали. Городской голова Киева Виталий Кличко писал о 53 пострадавших, а военная администрация — о 51.

Последствия удара по Киеву (Фото: МВД)

По другому адресу в этом же районе возник пожар в частном доме. В Дарницком районе загорелся жилой дом. По двум адресам в Деснянском районе обнаружены обломки на открытой территории.

ОБНОВЛЕНО в 08:16. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что враг запустил управляемые зенитные ракеты С-400 и крылатые ракеты типа "Искандер".

Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.

Атаку осуществляли с территории Брянской области России, противовоздушная оборона сбила все цели.

Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

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