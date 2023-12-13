Ракетний удар по Києву. З'явилися фото та відео наслідків, РФ била С-400 та "Іскандерами"оновлено
З'явилися фото та відео наслідків удару Росії по Києву балістичними ракетами у ніч проти 13 грудня. Відповідні матеріали опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, у Дніпровському районі було пошкоджено фасад багатоповерхового будинку, спалахнув балкон на шостому поверсі та вісім автомобілів. Було евакуйовано 25 людей.
Постраждала будівля дитячого садка, пошкоджено фасад, вибито вікна, всередині був охоронець, який не постраждав.
Клименко заявляє про 34 постраждалих, 15 з яких госпіталізовано. Міський голова Києва Віталій Кличко писав про 53 потерпілих, а військова адміністрація – про 51.
За іншою адресою в цьому самому районі виникла пожежа в приватному будинку. У Дарницькому районі спалахнув житловий будинок. За двома адресами у Деснянському районі виявлено уламки на відкритій території.
ОНОВЛЕНО о 08:16. У Генеральному штабі Збройних Сил України уточнили, що ворог запустив керовані зенітні ракети С-400 та крилаті ракети типу "Іскандер".
- Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали.
- Атаку здійснювали з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.
- Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.
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