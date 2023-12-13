Ракетний удар по Києву. З'явилися фото та відео наслідків, РФ била С-400 та "Іскандерами"

Глава МВС опублікував фото та відео наслідків ракетного удару росіян по Києву в ніч проти 13 грудня

Наслідки удару по Києву (Фото: МВС)

З'явилися фото та відео наслідків удару Росії по Києву балістичними ракетами у ніч проти 13 грудня. Відповідні матеріали опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, у Дніпровському районі було пошкоджено фасад багатоповерхового будинку, спалахнув балкон на шостому поверсі та вісім автомобілів. Було евакуйовано 25 людей.

Наслідки удару по Києву (Фото: МВС)

Постраждала будівля дитячого садка, пошкоджено фасад, вибито вікна, всередині був охоронець, який не постраждав.

Наслідки удару по Києву (Фото: МВС)

Клименко заявляє про 34 постраждалих, 15 з яких госпіталізовано. Міський голова Києва Віталій Кличко писав про 53 потерпілих, а військова адміністрація – про 51.

Наслідки удару по Києву (Фото: МВС)

За іншою адресою в цьому самому районі виникла пожежа в приватному будинку. У Дарницькому районі спалахнув житловий будинок. За двома адресами у Деснянському районі виявлено уламки на відкритій території.

ОНОВЛЕНО о 08:16. У Генеральному штабі Збройних Сил України уточнили, що ворог запустив керовані зенітні ракети С-400 та крилаті ракети типу "Іскандер".

Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали.

Атаку здійснювали з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

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