У Дніпрі вибухи. ЗСУ пишуть про керовану авіаракету і "Кинджали", тривога по всій Україні
Ввечері 14 грудня у Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомило Суспільне. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух керованої авіаційної ракети з півдня у бік Дніпра.
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О 17:30 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку через черговий зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. На території всієї України – повітряна тривога.
О 17:33 у ЗСУ повідомили про рух ракети в бік Дніпра та закликали перебувати в укриттях. Про вибухи Суспільне написало о 17:37.
О 17:50 Повітряні сили повідомили про пуски "Кинджалів" зі сходу.
- 14 грудня росіяни вже атакували Україну "Кинджалами", речник ПС Юрій Ігнат повідомив про приліт близько 14:20 в районі Старокостянтинова.
- Близько 15:45 пролунали вибухи у Києві – росіяни знову запустили ракети "Кинджал". Постраждалих немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано.