В Днепре взрывы. ВСУ пишут об управляемой авиаракете и "Кинжалах", тревога по всей Украине
Вечером 14 декабря в Днепре слышны звуки взрывов, сообщило Суспильне. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении управляемой авиационной ракеты с юга в сторону Днепра.
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В 17:30 Воздушные силы объявили о ракетной опасности из-за очередного взлета российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. На территории всей Украины – воздушная тревога.
В 17:33 в ВСУ сообщили о движении ракеты в сторону Днепра и призвали находиться в укрытиях. О взрывах Суспильне написало в 17.37.
В 17:50 Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" с востока.
- 14 декабря россияне уже атаковали Украину "Кинжалами", спикер ПС Юрий Игнат сообщил о прилете около 14:20 в районе Староконстантинова.
- Около 15:45 раздались взрывы в Киеве – россияне снова запустили ракеты "Кинжал". Пострадавших нет. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падений обломков от сбитых целей тоже не зафиксировано.