В Днепре взрывы. ВСУ пишут об управляемой авиаракете и "Кинжалах", тревога по всей Украине

Звуки взрывов в Днепре слышали в 17:37

Дніпро уночі з дрона (скриншот Наше Місто)

Вечером 14 декабря в Днепре слышны звуки взрывов, сообщило Суспильне. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении управляемой авиационной ракеты с юга в сторону Днепра.

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В 17:30 Воздушные силы объявили о ракетной опасности из-за очередного взлета российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. На территории всей Украины – воздушная тревога.

В 17:33 в ВСУ сообщили о движении ракеты в сторону Днепра и призвали находиться в укрытиях. О взрывах Суспильне написало в 17.37.

В 17:50 Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" с востока.