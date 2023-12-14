В Киеве раздались взрывы. Россия снова запустила "Кинжалы" с МиГ-31К

Киев (Фото: EPA)

В Киеве около 15:45 раздались взрывы, россияне запустили ракеты "Кинжал". Об этом сообщил корреспондент LIGA.net в городе.

В районе 15:35 Воздушные силы сообщили о взлете истребителей МиГ-31 с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

Через десять минут военные написали о пусках "Кинжалов".

После этого в Киеве прозвучали взрывы.

Также ВС заявили о движении ракет на Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

Ранее 14 декабря россияне уже атаковали Украину "Кинжалами", спикер ВС Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил о прилете около 14:20.

В ночь на 13 декабря российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. В Киевской городской военной администрации сообщили, что погибших нет, 53 человека пострадали, в частности, шестеро детей. Есть разрушения в Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

Россияне били ракетами типа С-400 и "Искандер".

Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.

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