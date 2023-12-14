Взрывы в Киеве: сбита российская аэробалистическая ракета "Кинжал"
Силы противовоздушной обороны сегодня сбили одну российскую аэробалистическую ракету "Кинжал". Об этом в эфире канала Киев 24 сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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Он отметил, что во время сегодняшних воздушных тревог, объявленных из-за взлета российского МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов", оккупантами были запущены как ложные цели, так и реальные ракеты.
По его словам, взрывы, которые сегодня слышали киевляне, – это была работа ПВО.
"Есть сбивание одной ракеты", – сказал Игнат.
Около 15:45 в Киеве раздались взрывы. Позже в ОВА сообщили, что обошлось без попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падений обломков от сбитых целей тоже не зафиксировано.
- До этого сегодня россияне тоже атаковали Украину "Кинжалами" – был прилет около 14:20 в районе Староконстантинова.
- После взрывов в Киеве по всей стране снова была тревога. В Днепре были слышны звуки взрывов.