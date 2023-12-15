РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО сбила 14 целей в четырех областях

Силы противовоздушной обороны работали в Херсонской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях

Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 15 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что враг запустил 14 беспилотников из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Все цели были сбиты силами мобильных огневых групп.

Боевая работа велась в Херсонской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях

О пострадавших или разрушениях информации нет.

14 декабря около 15:45 в Киеве раздались взрывы. Россия атаковала ракетами "Кинжал". Позже в ОВА сообщили, что обошлось без попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падений обломков от сбитых целей тоже не зафиксировано.

До этого сегодня россияне тоже атаковали Украину "Кинжалами" – был прилет около 14:20 в районе Староконстантинова.

После взрывов в Киеве по всей стране снова была тревога. В Днепре были слышны звуки взрывов.

Один "Кинжал" был сбит в районе столицы.

Смотрите также: Выбитые окна, вздыбленная земля: LIGA.net показала последствия атаки РФ на Киев – фото