Дрони-камікадзе. Приблизно 60% не досягають цілей, це показує досвід України — союзники

Певкур заявив, що досвід війни Росії проти України показує, що близько 60% дронів-камікадзе не досягають своїх цілей

Ханно Певкур (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Війна Росії проти України диктує нові тренди в обороні, на які слід швидко реагувати. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в ефірі місцевого телебачення, цитує його ERR.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, оборонні витрати Естонії суттєво зросли у 2023 році, а 2024-й обіцяє ще один суттєвий стрибок.

"Український досвід показав, що приблизно 60% дронів-камікадзе не досягають поставленої цілі. Цього року було також проведено тендер на закупівлю засобів боротьби з дронами. Загалом війна в Україні диктує нові правила ведення війни, а відтак і нові тренди в обороні, на які Естонія змушена швидко реагувати", – сказав Певкур.

Він зазначив, що окремою статтею видатків Естонії йде військова допомога Україні, яку планується зберегти наступного року.

"Щодо дронів у нас є концепція. Ми вивчаємо, які дрони нам більше підходять, тому що їх два види – для розвідки та ударні. Якщо ж говорити про дрони-камікадзе, то тендери у нас уже укладено", – заявив глава відомства.

У вересні на передовій розпочали випробування безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир та може розганятися до 20 км.

Віцепрем'єр Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.

Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

Дивіться також: З'явилися фото та відео польоту українського "шахеда". Це дрон-камікадзе AQ 400 Scythe