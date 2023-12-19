Дроны-камикадзе. Примерно 60% не достигают целей, это показывает опыт Украины — союзники

Певкур заявил, что опыт войны России против Украины показывает, что около 60% дронов-камикадзе не достигают своих целей

Ханно Певкур (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Война России против Украины диктует новые тренды в обороне, на которые нужно быстро реагировать. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в эфире местного телевидения, цитирует его ERR.

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По его словам, оборонные расходы Эстонии существенно выросли в 2023 году, а 2024 обещает еще один существенный скачок.

"Украинский опыт показал, что примерно 60% дронов-камикадзе не достигают поставленных целей. В этом году был также проведен тендер на закупку средств борьбы с дронами. Вообще война в Украине диктует новые правила ведения войны, а следовательно и новые тренды в обороне, на которые Эстония вынуждена быстро реагировать", — сказал Певкур.

Он отметил, что отдельной статьей расходов Эстонии идет военная помощь Украине, которую планируется сохранить в следующем году.

"Насчет дронов у нас есть концепция. Мы изучаем, какие дроны нам больше подходят, потому что их два вида – для разведки и ударные. Если же говорить о дронах-камикадзе, то тендеры у нас уже заключены", — заявил глава ведомства.

В сентябре на передовой начали испытания беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км.

Вице-премьер Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

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