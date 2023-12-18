Силы обороны получили на вооружение дальнобойный дрон-камикадзе AQ 400 Scythe, появились снимки беспилотников и видео полета. Об этом сообщила компания-производитель Terminal Autonomy.

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В заявлении сказано, что компания успешно завершила закупки, которые направлены на массовое производство таких БпЛА.

На сегодня компания способна производить 100 AQ 400 Scythe в месяц, а в перспективе планирует увеличить мощность до 500 единиц.

Дроны-камикадзе AQ 400 Scythe (Фото: Terminal Autonomy)

Производитель заявляет, что AQ 400 Scythe — это дальнобойный дрон-камикадзе с дальностью полета в 750 км, его запускают с короткой полосы или катапульты.

Характеристики дрона: взлетная масса – 100 кг, из них 32 кг – полезная нагрузка, которая может быть увеличена до 70 кг путем уменьшения дальности полета. Размах крыльев – 2,3 м, крейсерская скорость – 144 км/ч.

Дрон-камикадзе AQ 400 Scythe (Фото: Terminal Autonomy)

В сентябре на передовой начали испытания беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км.

Вице-премьер Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

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