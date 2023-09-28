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На фронт отправились секретные дроны. Федоров: Уже показали себя на поле боя – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 15:06
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Начавшийся Генштабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации проект "Армия дронов" передал на фронт еще более 1700 беспилотников. Об этом сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Михаил Федоров.

"Среди них – дроны украинского производства и иностранные беспилотники, стоящие на вооружении стран НАТО. Ударные "Вампиры", FPV-дроны "Феникс", скоростные "Пингвины", Avenger, а также Mavic и Matrice", – сказал он.

Чиновник сообщил, что на фронт также передают "секретных птичек", дроны, которые уже показали результаты на поле боя.

Федоров анонсировал, что скоро работу этих секретных беспилотников почувствуют на себе оккупанты, а украинцы узнают об этом из новостей.

"Дроны помогут Силам обороны проводить разведку, уничтожать вражескую технику и спасать самое ценное – жизнь наших воинов. Только за прошлый месяц операторы поразили 780 единиц техники. Дальше – больше. Продолжаем обеспечивать беспилотниками все направления фронта и масштабировать производство украинских птичек", – сказал он.

  • В сентябре на передовой начали испытывать беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км.
  • Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.
  • Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

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Артём Джерипа
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