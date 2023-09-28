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На фронт вирушили секретні дрони. Федоров: Вже показали себе на полі бою – відео видео

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28.09.2023, 15:06
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Започаткований Генштабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації проєкт "Армія дронів" передав на фронт ще понад 1700 безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

"Серед них — дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice", – сказав він.

Посадовець повідомив, що на фронт також передають "секретних пташок", дрони, які вже показали результати на полі бою.

Федоров анонсував, що скоро роботу цих секретних безпілотників відчують на собі окупанти, а українці дізнаються про це з новин.

"Дрони допоможуть Силам оборони проводити розвідку, знищувати ворожу техніку та рятувати найцінніше — життя наших воїнів. Тільки за минулий місяць оператори вразили 780 одиниць техніки. Далі — більше. Продовжуємо забезпечувати безпілотниками всі напрямки фронту та масштабувати виробництво українських пташок", – сказав він.

  • У вересні на передовій почали випробовувати безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир і може розганятись до 20 км.
  • Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло у понад 100 разів проти 2022 року.
  • Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який називається "Перун". За словами глави Мінцифри, є виробники, які вже зробили відповідний продукт.

Дивіться відео: Дрони українського виробництва Vampire знищили склад та ББМ росіян під Бахмутом – відео

Артем Джеріпа
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