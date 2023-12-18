Сили оборони отримали на озброєння далекобійний дрон-камікадзе AQ 400 Scythe, з'явилися знімки безпілотників та відео польоту. Про це повідомила компанія-виробник Terminal Autonomy.

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У заяві сказано, що компанія успішно завершила закупівлі, спрямовані на масове виробництво таких БпЛА.

На сьогодні компанія здатна виробляти 100 AQ 400 Scythe на місяць, а в перспективі планує збільшити потужність до 500 одиниць.

Дрони-камікадзе AQ 400 Scythe (Фото: Terminal Autonomy)

Виробник заявляє, що AQ 400 Scythe — це далекобійний дрон-камікадзе з дальністю польоту 750 км, його запускають з короткої смуги або катапульти.

Характеристики дрона: злітна маса – 100 кг, з них 32 кг – корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг шляхом зменшення дальності польоту. Розмах крил – 2,3 м, крейсерська швидкість – 144 км/год.

Дрон-камікадзе AQ 400 Scythe (Фото: Terminal Autonomy)

У вересні на передовій розпочали випробування безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир та може розганятися до 20 км.

Віцепрем'єр Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.

Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

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