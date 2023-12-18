З'явилися фото та відео польоту українського "шахеда". Це дрон-камікадзе AQ 400 Scythe
Сили оборони отримали на озброєння далекобійний дрон-камікадзе AQ 400 Scythe, з'явилися знімки безпілотників та відео польоту. Про це повідомила компанія-виробник Terminal Autonomy.
У заяві сказано, що компанія успішно завершила закупівлі, спрямовані на масове виробництво таких БпЛА.
На сьогодні компанія здатна виробляти 100 AQ 400 Scythe на місяць, а в перспективі планує збільшити потужність до 500 одиниць.
Виробник заявляє, що AQ 400 Scythe — це далекобійний дрон-камікадзе з дальністю польоту 750 км, його запускають з короткої смуги або катапульти.
Характеристики дрона: злітна маса – 100 кг, з них 32 кг – корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг шляхом зменшення дальності польоту. Розмах крил – 2,3 м, крейсерська швидкість – 144 км/год.
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