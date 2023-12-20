Россия нанесла удары по Харькову. Как минимум два прилета в жилой район

Терехов написал о прилетах вблизи жилых домов и гражданских объектов в ночь на 20 декабря

Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)

Российские оккупанты нанесли удары по Харькову в ночь на 20 декабря. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Около 01:00 в областном центре прозвучало два взрыва.

В командовании Воздушных сил заявили об угрозе удара баллистическими ракетами.

По словам Терехова, зафиксировано как минимум два прилета по одному из наиболее пострадавших районов Харькова.

Удар был нанесен рядом с жилыми домами и гражданскими объектами.

На месте работают спасатели. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

ОБНОВЛЕНО в 07:18. Терехов уточнил — удар пришелся по территории одного из транспортных депо, где "и так нет живого места" от постоянных обстрелов.

"Это чисто гражданский объект", — заявил городской голова.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря было уничтожено 30 из 31 ударного БпЛА Shahed.

В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками "шахедов" и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.

В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Были пуски и в ночь на 19 декабря.

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