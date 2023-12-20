Росія завдала ударів по Харкову. Як мінімум два прильоти в житловому районі

Росія завдала ударів по Харкову. Як мінімум два прильоти в житловому районіоновлено
Російські окупанти завдали ударів по Харкову в ніч проти 20 грудня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Близько 01:00 в обласному центрі пролунало два вибухи.
У командуванні Повітряних сил заявили про загрозу удару балістичними ракетами.
За словами Терехова, зафіксовано щонайменше два прильоти по одному з найбільш постраждалих районів Харкова.
Удар був завданий поряд із житловими будинками та цивільними об'єктами.
На місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих та руйнування поки що немає.
ОНОВЛЕНО о 07:18. Терехов уточнив — удар припав на територію одного з транспортних депо, де "і так немає живого місця" від постійних обстрілів.
"Це суто цивільний об'єкт", — заявив міський голова.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 із 31 ударного БпЛА Shahed.
- У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну двома десятками "шахедів" та двома ракетами. Усі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.
- У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" – всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.
- Були пуски й у ніч проти 19 грудня.
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