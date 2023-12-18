Росіяни атакують "шахедами" – Повітряні сили передають рух дронів

Росіяни атакують "шахедами" – Повітряні сили передають рух дронівоновлено
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе типу Shahed, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили.
23:35. Повітряну тривогу оголошено у Миколаївській та Херсонській областях.
23:39. Повітряні сили повідомили про рух "шахедів" окупантів з Херсонщини у північно-західному напрямку – до Миколаївської/Дніпропетровської областей.
23:40. Повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області.
23:49. Повітряні сили пишуть про рух "шахедів":
→ на межі Херсонської/Дніпропетровської – в напрямку Кривого Рогу;
→ в районі Бериславського району Херсонщини – в напрямку Миколаївщини.
00:08. ПС про рух дронів:
→ на Дніпропетровщині (Широківський район) – в північно-західному напрямку (Кіровоградська область).
→ на Миколаївщині (Баштанський район) – також у напрямку Кіровоградської області.
Про перебіг повітряних тривог офіційно інформують Повітряні сили та представники влади на місцях.
Подальші оновлення з'являтимуться у стрічці новин вранці.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 із 31 ударного БпЛА Shahed.
- 15 грудня – всі 14 "шахедів", 14 грудня – 41 з 42 "шахедів". У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну двома десятками "шахедів" та двома ракетами. Усі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.
- У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" - усі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.
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