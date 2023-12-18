Росіяни атакують "шахедами" – Повітряні сили передають рух дронів

Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе типу Shahed, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили.

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23:35. Повітряну тривогу оголошено у Миколаївській та Херсонській областях.

23:39. Повітряні сили повідомили про рух "шахедів" окупантів з Херсонщини у північно-західному напрямку – до Миколаївської/Дніпропетровської областей.

23:40. Повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області.

23:49. Повітряні сили пишуть про рух "шахедів":

→ на межі Херсонської/Дніпропетровської – в напрямку Кривого Рогу;

→ в районі Бериславського району Херсонщини – в напрямку Миколаївщини.

00:08. ПС про рух дронів:

→ на Дніпропетровщині (Широківський район) – в північно-західному напрямку (Кіровоградська область).

→ на Миколаївщині (Баштанський район) – також у напрямку Кіровоградської області.

Про перебіг повітряних тривог офіційно інформують Повітряні сили та представники влади на місцях.

Подальші оновлення з'являтимуться у стрічці новин вранці.

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