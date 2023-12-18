Россияне атакуют "шахедами" – Воздушные силы передают движение дронов

Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

Россияне запустили по Украине дроны-камикадзе типа Shahed, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают воздушные силы.

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23:35. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Херсонской областях.

23:39. Воздушные силы сообщили о движении "шахедов" оккупантов из Херсона в северо-западном направлении – в Николаевскую/Днепропетровскую области.

23:40. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.

23:49. Воздушные силы пишут о движении "шахедов":

→ на границе Херсонской/Днепропетровской – в направлении Кривого Рога;

→ в районе Бериславского района Херсонской области – в направлении Николаевской области.

00:08. ВС о движении дронов:

→ в Днепропетровской области (Широковский район) – в северо-западном направлении (Кировоградская область).

→ в Николаевской области (Баштанский район) – также в направлении Кировоградской области.

О ходе воздушных тревог официально информируют Воздушные силы и власти на местах.

Дальнейшие обновления будут появляться в ленте новостей утром.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря было уничтожено 30 из 31 Shahed.

15 декабря – все 14 "шахедов", 14 декабря – 41 из 42 "шахедов". В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками "шахедов" и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.

В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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