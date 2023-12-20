Генштаб: Росія запекло атакує по всьому фронту, снаряди з КНДР розривають гармати — карта
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новопокровки та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 87 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили три атаки у районі Синьківки.

Генштаб: Росія запекло атакує по всьому фронту, снаряди з КНДР розривають гармати — карта

Поблизу Кремінної ЗСУ відобразили шість штурмів у районах Серебрянського лісництва та Тернів.

Генштаб: Росія запекло атакує по всьому фронту, снаряди з КНДР розривають гармати — карта

Під Бахмутом провалилися 12 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Водночас Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Генштаб: Росія запекло атакує по всьому фронту, снаряди з КНДР розривають гармати — карта

Росіяни продовжують намагатись оточити Авдіївку, відбито 35 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також було відбито 13 штурмів у районах Мар'їнки, Новомихайлівки та Красногорівки.

Генштаб: Росія запекло атакує по всьому фронту, снаряди з КНДР розривають гармати — карта

У Запорізькій області результату не принесли 12 атак загарбників у районах Новопокровки та Роботиного. У напрямку Мелітополя українські з'єднання продовжують активні дії для виснаження противника.

Генштаб: Росія запекло атакує по всьому фронту, снаряди з КНДР розривають гармати — карта

На Херсонщині триває розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, росіяни вісім разів безуспішно намагалися вибити українські підрозділи з позицій, але відступили з втратами.

Через нестачу боєприпасів власного виробництва окупанти змушені використовувати снаряди та міни з Північної Кореї — через низьку якість фіксуються часті випадки з розриву прямо в стовбурах гармат та мінометів, що призводить до втрат у лавах угруповання "Дніпро", яким командує генерал Михайло Теплинський.

Генштаб: Росія запекло атакує по всьому фронту, снаряди з КНДР розривають гармати — карта

Українська авіація завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники вразили три райони зосередження армії РФ, пункт управління, три артилерійські засоби та чотири склади боєприпасів.

  • За даними Генштабу ЗСУ, останніми днями щодобові втрати РФ у живій силі досягають понад 1000 окупантів.
  • 5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.
  • Речник ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями – кількість штурмів зменшилася, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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