Генштаб: Росія запекло атакує по всьому фронту, снаряди з КНДР розривають гармати — карта

На лівому березі Дніпра на Херсонщині снаряди з Північної Кореї розривають гармати та міномети росіян

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новопокровки та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 87 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили три атаки у районі Синьківки.

Поблизу Кремінної ЗСУ відобразили шість штурмів у районах Серебрянського лісництва та Тернів.

Під Бахмутом провалилися 12 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Водночас Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують намагатись оточити Авдіївку, відбито 35 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також було відбито 13 штурмів у районах Мар'їнки, Новомихайлівки та Красногорівки.

У Запорізькій області результату не принесли 12 атак загарбників у районах Новопокровки та Роботиного. У напрямку Мелітополя українські з'єднання продовжують активні дії для виснаження противника.

На Херсонщині триває розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, росіяни вісім разів безуспішно намагалися вибити українські підрозділи з позицій, але відступили з втратами.

Через нестачу боєприпасів власного виробництва окупанти змушені використовувати снаряди та міни з Північної Кореї — через низьку якість фіксуються часті випадки з розриву прямо в стовбурах гармат та мінометів, що призводить до втрат у лавах угруповання "Дніпро", яким командує генерал Михайло Теплинський.

Українська авіація завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники вразили три райони зосередження армії РФ, пункт управління, три артилерійські засоби та чотири склади боєприпасів.

За даними Генштабу ЗСУ, останніми днями щодобові втрати РФ у живій силі досягають понад 1000 окупантів.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Речник ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями – кількість штурмів зменшилася, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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