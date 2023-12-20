Генштаб: РФ ожесточенно атакует по всему фронту, снаряды из КНДР разрывают пушки — карта

На левом берегу Днепра в Херсонской области снаряды из Северной Кореи разрывают пушки и минометы россиян

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новопокровки и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили три атаки в районе Синьковки.

Вблизи Кременной ВСУ отразили шесть штурмов в районах Серебрянского лесничества и Тернов.

Под Бахмутом провалились 12 атак врага около Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Одновременно Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, отбито 35 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Также было отбито 13 штурмов в районах Марьинки, Новомихайловки и Красногоровки.

В Запорожской области результата не принесли 12 атак захватчиков в районах Новопокровки и Работино. В направлении Мелитополя украинские соединения продолжают активные действия для истощения противника.

В Херсонской области продолжается расширение плацдарма на левом берегу Днепра, россияне восемь раз безуспешно пытались выбить украинские подразделения с позиций, но отступили с потерями.

Из-за недостатка боеприпасов собственного производства оккупанты вынуждены использовать снаряды и мины из Северной Кореи — из-за низкого качества фиксируются частые случаи разрыва прямо в стволах пушек и минометов, что приводит к потерям в рядах группировки "Днепр", которой командует генерал Михаил Теплинский.

Украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики поразили три района сосредоточения армии РФ, пункт управления, три артиллерийских средства и четыре склада боеприпасов.

По данным Генштаба ВСУ, в последние дни ежесуточные потери РФ в живой силе достигают более 1000 оккупантов.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

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