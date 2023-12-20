Союзники: ЗСУ треба близько 200 000 артснарядів на місяць для утримання переваги над РФ

Україні потрібно 2,4 млн боєприпасів на рік, але така кількість спустошить усі європейські й американські запаси загалом лише протягом 2024 року

Прапор Естонії (Фото: Flickr)

Міністерство оборони Естонії опублікувало 24-сторінковий документ з аналізом бойових дій в Україні та пропозицій щодо перемоги над Росією. У ньому країна-союзник зазначає, що українські військові потребують близько 200 000 артилерійських снарядів для отримання переваги над окупантами.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У відомстві нагадали, що з обіцяного мільйона європейські партнери надіслали українській армії 300 000 артилерійських снарядів 155 калібру. Крім того, США відправили понад 2 мільйони 155-мм снарядів на додачу до мільйона боєприпасів інших калібрів.

Естонські військові стверджують, що 155-мм артснаряди, які використовує Україна, кращі за російські 152-мм: вони мають більшу скорострільність і кращу точність.

За оцінками Естонії, річна потреба в артилерійських боєприпасах для утримання локальної вогневої переваги України над РФ має становити 200 000 снарядів на місяць. Тобто 2,4 млн боєприпасів на рік, але така кількість спустошить усі європейські й американські запаси загалом лише протягом 2024 року.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.

6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.

Читайте також: Україна нарощує виробництво дронів через дефіцит снарядів, у нас менше ресурсів — Міноборони