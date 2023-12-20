Союзники: ЗСУ треба близько 200 000 артснарядів на місяць для утримання переваги над РФ
Міністерство оборони Естонії опублікувало 24-сторінковий документ з аналізом бойових дій в Україні та пропозицій щодо перемоги над Росією. У ньому країна-союзник зазначає, що українські військові потребують близько 200 000 артилерійських снарядів для отримання переваги над окупантами.
У відомстві нагадали, що з обіцяного мільйона європейські партнери надіслали українській армії 300 000 артилерійських снарядів 155 калібру. Крім того, США відправили понад 2 мільйони 155-мм снарядів на додачу до мільйона боєприпасів інших калібрів.
Естонські військові стверджують, що 155-мм артснаряди, які використовує Україна, кращі за російські 152-мм: вони мають більшу скорострільність і кращу точність.
За оцінками Естонії, річна потреба в артилерійських боєприпасах для утримання локальної вогневої переваги України над РФ має становити 200 000 снарядів на місяць. Тобто 2,4 млн боєприпасів на рік, але така кількість спустошить усі європейські й американські запаси загалом лише протягом 2024 року.
- 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.
- 6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.
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