Союзники: ВСУ нужно около 200 000 артснарядов в месяц для огневого преимущества над РФ

Украине нужно 2,4 млн боеприпасов в год, но такое количество опустошит все европейские и американские запасы всего в течение 2024 года

Флаг Эстонии (Фото: Flickr)

Министерство обороны Эстонии опубликовало 24-страничный документ с анализом боевых действий в Украине и предложений о победе над Россией. В нем страна-союзник отмечает, что украинские военные нуждаются в около 200 000 артиллерийских снарядов для получения преимущества над оккупантами.

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В ведомстве напомнили, что из обещанного миллиона европейские партнеры направили украинской армии 300 000 артиллерийских снарядов 155 калибра. Кроме того, США отправили более 2 миллионов 155-мм снарядов в дополнение к миллиону боеприпасов других калибров.

Эстонские военные утверждают, что 155-мм артснаряды, которые использует Украина, лучше российских 152-мм: они имеют большую скорострельность и лучшую точность.

По оценкам Эстонии, годовая потребность в артиллерийских боеприпасах для удержания локального огневого превосходства Украины над РФ должна составлять 200 000 снарядов в месяц. То есть 2,4 млн боеприпасов в год, но такое количество опустошит все европейские и американские запасы всего в течение 2024 года.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов весной 2024 года.

6 декабря сообщалось, что страны ЕС смогли произвести около 480 000 боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона.

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