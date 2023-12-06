Країни ЄС виробили лише половину з обіцяних снарядів для України – Reuters

Країни ЄС змогли виробити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона

155-мм артилерійські снаряди (Фото: EPA, Hannibal Hanschke)

Країни-члени Європейського Союзу за новими схемами змогли виробити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року, що становить менше половини запланованого показника. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на співрозмовників, які знайомі з цими цифрами.

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У березні ЄС розробив план із надання Україні мільйона 155-мм артилерійських снарядів, одного з ключових озброєнь у повномасштабній російсько-українській війні.

План складався з трьох частин: постачання із запасів армій ЄС, інвестиції у власне виробництво й замовлення снарядів у збройових компаній за схемою спільних закупівель, яку координує Європейське оборонне агентство.

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Агентство написало, що у вересні Європейське оборонне агентство повідомило, що сім країн замовили боєприпаси через новаторську схему спільних закупівель. Литва, Данія та Люксембург заявили, що вони були серед цих семи країн. Співрозмовники повідомили Reuters, що тоді загальна кількість склала лише 60 000 снарядів.

Reuters зазначило, що одним із варіантів для членів ЄС було постачання з наявних запасів, що дало б близько 300 000 снарядів і ракет.

Інші боєприпаси, за даними співрозмовників, були замовлені за схемою, яка дозволяє країнам ЄС брати участь у контрактах, підписаних однією "провідною країною".

Як додало агентство, одні співрозмовники стверджують, що багато урядів ЄС не підкріпили заяви про довгострокову підтримку України розміщенням замовлень у збройових компаніях. Інші наполягають на тому, що промисловості потрібен час, щоб наростити темпи виробництва.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.

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