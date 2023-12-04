Десятки тисяч артснарядів для України: Rheinmetall отримав замовлення на €142 млн

Rheinmetall (Фото: EPA, Hannibal Hanschke)

Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро. Про це йдеться у заяві компанії.

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У заяві зазначили, що замовлення від країни-партнера НАТО містить десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Снаряди вироблятиме Rheinmetall Expal Munitions, нещодавно придбана іспанська дочірня компанія групи. Також у заяві додали, що боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

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У матеріалі зазначили, що виробництво і постачання близько 40 000 снарядів для України з попереднього замовлення мають відбутися у 2024 році.

Зазначається, що попит на артилерійські боєприпаси зараз дуже високий, це зумовлено не лише потребами України, а й необхідністю поповнити значною мірою спорожнілі склади боєприпасів Німеччини та інших країн НАТО та ЄС.

10 жовтня 2023 року Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду Німеччини замовлення на більш ніж 100 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Це вже третій контракт на боєприпаси в межах рамкового замовлення уряду Німеччини.

24 жовтня повідомлялося, що Укроборонпром і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки.

Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.

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