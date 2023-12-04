Десятки тисяч артснарядів для України: Rheinmetall отримав замовлення на €142 млн
Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро. Про це йдеться у заяві компанії.
У заяві зазначили, що замовлення від країни-партнера НАТО містить десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів.
Снаряди вироблятиме Rheinmetall Expal Munitions, нещодавно придбана іспанська дочірня компанія групи. Також у заяві додали, що боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.
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У матеріалі зазначили, що виробництво і постачання близько 40 000 снарядів для України з попереднього замовлення мають відбутися у 2024 році.
Зазначається, що попит на артилерійські боєприпаси зараз дуже високий, це зумовлено не лише потребами України, а й необхідністю поповнити значною мірою спорожнілі склади боєприпасів Німеччини та інших країн НАТО та ЄС.
- 10 жовтня 2023 року Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду Німеччини замовлення на більш ніж 100 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Це вже третій контракт на боєприпаси в межах рамкового замовлення уряду Німеччини.
- 24 жовтня повідомлялося, що Укроборонпром і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки.
- Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.
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