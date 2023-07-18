Бундесвер замовив у Rheinmetall боєприпаси на 1,2 млрд євро

Збройні сили Німеччини підписали контракт з оборонним концерном Rheinmetall на постачання сотень тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомляє Reuters.

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За повідомленням концерну, обсяг нового рамкового контракту на постачання 155 мм артилерійських боєприпасів становить близько 1,2 млрд євро. Снаряди призначені для поповнення запасів бундесверу, значну частину яких було передано у вигляді військової допомоги Україні.

Бундесвер також розширив укладену раніше рамкову угоду щодо боєприпасів DM121 (осколково-фугасний артилерійський снаряд калібру 155 мм – Ред.), збільшивши обсяг замовлення більш ніж удвічі зі 109 млн євро до 246 млн євро.

16 червня у Rheinmetall заявили, що розраховують укласти з урядом Німеччини багатомільярдний контракт на постачання Україні боєприпасів для зенітних установок Gepard.

6 липня бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 та бойової машини піхоти Puma для потреб бундесверу та військової допомоги Україні.

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