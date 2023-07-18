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Бундесвер замовив у Rheinmetall боєприпаси на 1,2 млрд євро

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18.07.2023, 11:49
Бундесвер замовив у Rheinmetall боєприпаси на 1,2 млрд євро - Фото
Снаряди калібру 155 мм на заводі Rheinmetall (Фото - EPA)

Збройні сили Німеччини підписали контракт з оборонним концерном Rheinmetall на постачання сотень тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомляє Reuters.

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За повідомленням концерну, обсяг нового рамкового контракту на постачання 155 мм артилерійських боєприпасів становить близько 1,2 млрд євро. Снаряди призначені для поповнення запасів бундесверу, значну частину яких було передано у вигляді військової допомоги Україні.

Бундесвер також розширив укладену раніше рамкову угоду щодо боєприпасів DM121 (осколково-фугасний артилерійський снаряд калібру 155 мм – Ред.), збільшивши обсяг замовлення більш ніж удвічі зі 109 млн євро до 246 млн євро.

Читайте також: Rheinmetall не чекатиме кінця війни: завод в Україні відкриють вже до середини осені

Сергій Бережний
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НімеччинабоєприпасиснарядиRheinmetall155 мм
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