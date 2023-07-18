Бундесвер заказал у Rheinmetall боеприпасы на 1,2 млрд евро

Вооруженные силы Германии подписали контракт с оборонным концерном Rheinmetall на поставку сотен тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters.

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По сообщению концерна, объем нового рамочного контракта на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов составляет около 1,2 млрд евро. Снаряды предназначены для пополнения запасов бундесвера, существенная часть которых была передана в виде военной помощи Украине.

Бундесвер также расширил заключенное ранее рамочное соглашение по боеприпасам DM121 (осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибра 155 мм. – Ред.), увеличив объем заказа более чем вдвое со 109 млн евро до 246 млн евро.

16 июня в Rheinmetall заявили, что рассчитывают заключить с правительством Германии многомиллиардный контракт на поставку Украине боеприпасов для зенитных установок Gepard.

6 июля бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных боеприпасов для САУ Panzerhaubitze 2000, боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma для нужд бундесвера и военной помощи Украине.

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