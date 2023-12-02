Rheinmetall випустить перший БТР Fuchs на заводі в Україні влітку 2024 року – гендиректор

За словами Арміна Паппергера, бойові машини піхоти Lynx планують випустити у 2025 році. Водночас про виробництво танків Panther поки що не йдеться

Логотип Rheinmetall (Фото: ЕРА, Hannibal Hanschke)

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні у 2024 році, а через пів року після запуску – виробити там перший бронетранспортер Fuchs. Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер, передає Reuters.

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За словами Паппергера, компанія очікує, що до початку наступного року зможе укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.

"Після підписання контракту ми хочемо закінчити з першим Fuchs протягом шести-семи місяців, а з першим Lynx протягом 12-13 місяців", – розповів глава Rheinmetall.

Він зауважив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. Щодо БМП – то доведеться почекати до літа 2025 року. Водночас про виробництво танків Panther поки що не йдеться.

10 жовтня Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду Німеччини замовлення на більш ніж 100 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Це вже третій контракт на боєприпаси в межах рамкового замовлення уряду Німеччини.

24 жовтня повідомлялося, що Укроборонпром і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки.

Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.

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