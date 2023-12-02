Rheinmetall випустить перший БТР Fuchs на заводі в Україні влітку 2024 року – гендиректор
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні у 2024 році, а через пів року після запуску – виробити там перший бронетранспортер Fuchs. Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер, передає Reuters.
За словами Паппергера, компанія очікує, що до початку наступного року зможе укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
"Після підписання контракту ми хочемо закінчити з першим Fuchs протягом шести-семи місяців, а з першим Lynx протягом 12-13 місяців", – розповів глава Rheinmetall.
Він зауважив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. Щодо БМП – то доведеться почекати до літа 2025 року. Водночас про виробництво танків Panther поки що не йдеться.
- 10 жовтня Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду Німеччини замовлення на більш ніж 100 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Це вже третій контракт на боєприпаси в межах рамкового замовлення уряду Німеччини.
- 24 жовтня повідомлялося, що Укроборонпром і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки.
- Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.
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