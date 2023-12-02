Rheinmetall выпустит первый БТР Fuchs на заводе в Украине летом 2024 года – гендиректор

По словам Армина Паппергера, боевые машины пехоты Lynx планируют выпустить в 2025 году. В то же время о производстве танков Panther пока речь не идет

Логотип Rheinmetall (Фото: ЕРА, Hannibal Hanschke)

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине в 2024 году, а через полгода после запуска – произвести там первый бронетранспортер Fuchs. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер, передает Reuters.

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По словам Паппергера, компания ожидает, что к началу следующего года сможет заключить с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.

"После подписания контракта мы хотим завершить с первым Fuchs в течение шести-семи месяцев, а с первым Lynx в течение 12-13 месяцев", – рассказал глава Rheinmetall.

Он отметил, что компания планирует производить Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года. Насчет БМП – придется подождать до лета 2025 года. При этом о производстве танков Panther пока речь не идет.

10 октября Rheinmetall сообщил, что получил от правительства Германии заказ на более чем 100 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм для ВСУ. Это уже третий контракт на боеприпасы в рамках рамочного заказа правительства Германии.

24 октября сообщалось, что Укроборонпром и Rheinmetall создали совместное предприятие для обслуживания и ремонта западной техники.

Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.

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