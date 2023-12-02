Rheinmetall выпустит первый БТР Fuchs на заводе в Украине летом 2024 года – гендиректор
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине в 2024 году, а через полгода после запуска – произвести там первый бронетранспортер Fuchs. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер, передает Reuters.
По словам Паппергера, компания ожидает, что к началу следующего года сможет заключить с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.
"После подписания контракта мы хотим завершить с первым Fuchs в течение шести-семи месяцев, а с первым Lynx в течение 12-13 месяцев", – рассказал глава Rheinmetall.
Он отметил, что компания планирует производить Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года. Насчет БМП – придется подождать до лета 2025 года. При этом о производстве танков Panther пока речь не идет.
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