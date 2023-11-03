Кулеба зустрівся з генеральним директором Rheinmetall, обговорили постачання зброї
03.11.2023, 13:42
Переговори Дмитра Кулеби та Арміна Паппергера (Фото - Dmytro Kuleba)
Глава МЗС Дмитро Кулеба у Берліні зустрівся з генеральним директором найбільшого оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Про це міністр написав у X (Twitter).
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"Предметна розмова в Берліні з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером. Україна матиме більше зброї та боєприпасів, щоб захистити себе, громадянське населення та інфраструктуру від атак Росії", – повідомив Кулеба.
Він також додав, що обговорив з керівником Rheinmetall "подальше зміцнення альянсу оборонних промисловостей Німеччини та України".
Rheinmetall виробляє ряд передових зразків озброєння, які Сили оборони застосовують у війні проти російських окупантів, зокрема танки Leopard 2 і бойові машини піхоти Marder.
- 10 жовтня Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду Німеччини замовлення на більш ніж 100 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Це вже третій контракт на боєприпаси в межах рамкового замовлення уряду Німеччини.
- 24 жовтня повідомлялося, що Укроборонпром і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки.
- Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.
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