Кулеба зустрівся з генеральним директором Rheinmetall, обговорили постачання зброї

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Берліні зустрівся з генеральним директором найбільшого оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Про це міністр написав у X (Twitter).

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Предметна розмова в Берліні з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером. Україна матиме більше зброї та боєприпасів, щоб захистити себе, громадянське населення та інфраструктуру від атак Росії", – повідомив Кулеба.

Він також додав, що обговорив з керівником Rheinmetall "подальше зміцнення альянсу оборонних промисловостей Німеччини та України".

Rheinmetall виробляє ряд передових зразків озброєння, які Сили оборони застосовують у війні проти російських окупантів, зокрема танки Leopard 2 і бойові машини піхоти Marder.

10 жовтня Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду Німеччини замовлення на більш ніж 100 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Це вже третій контракт на боєприпаси в межах рамкового замовлення уряду Німеччини.

24 жовтня повідомлялося, що Укроборонпром і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки.

Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.