Кулеба встретился с генеральным директором Rheinmetall, обсудили поставки оружия
03.11.2023, 13:42
Переговоры Дмитрия Кулебы и Армина Паппергера (Фото - Dmytro Kuleba)
Глава МИД Дмитрий Кулеба в Берлине встретился с генеральным директором крупнейшего оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. Об этом министр написал в X (Twitter).
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"Предметный разговор в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером. У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защитить себя, гражданское население и инфраструктуру от атак России", – сообщил Кулеба.
Он также добавил, что обсудил с руководителем Rheinmetall "дальнейшее укрепление альянса оборонных промышленностей Германии и Украины".
Rheinmetall производит ряд передовых образцов вооружения, которые Силы обороны применяют в войне против российских оккупантов, в частности танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.
- 10 октября Rheinmetall сообщил, что получил от правительства Германии заказ на более чем 100 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм для ВСУ. Это уже третий контракт на боеприпасы в рамках существующего рамочного заказа правительства Германии.
- 24 октября сообщалось, что Укроборонпром и Rheinmetall создали совместное предприятие для обслуживания и ремонта западной техники.
- Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.
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