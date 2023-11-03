Кулеба встретился с генеральным директором Rheinmetall, обсудили поставки оружия

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Берлине встретился с генеральным директором крупнейшего оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. Об этом министр написал в X (Twitter).

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"Предметный разговор в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером. У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защитить себя, гражданское население и инфраструктуру от атак России", – сообщил Кулеба.

Он также добавил, что обсудил с руководителем Rheinmetall "дальнейшее укрепление альянса оборонных промышленностей Германии и Украины".

Rheinmetall производит ряд передовых образцов вооружения, которые Силы обороны применяют в войне против российских оккупантов, в частности танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.

10 октября Rheinmetall сообщил, что получил от правительства Германии заказ на более чем 100 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм для ВСУ. Это уже третий контракт на боеприпасы в рамках существующего рамочного заказа правительства Германии.

24 октября сообщалось, что Укроборонпром и Rheinmetall создали совместное предприятие для обслуживания и ремонта западной техники.

Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.

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