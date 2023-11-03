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Кулеба встретился с генеральным директором Rheinmetall, обсудили поставки оружия

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 13:42
Кулеба встретился с генеральным директором Rheinmetall, обсудили поставки оружия - Фото
Переговоры Дмитрия Кулебы и Армина Паппергера (Фото - Dmytro Kuleba)

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Берлине встретился с генеральным директором крупнейшего оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. Об этом министр написал в X (Twitter)

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"Предметный разговор в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером. У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защитить себя, гражданское население и инфраструктуру от атак России", – сообщил Кулеба.

Он также добавил, что обсудил с  руководителем Rheinmetall "дальнейшее укрепление альянса оборонных промышленностей Германии и Украины".

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Rheinmetall производит ряд передовых образцов вооружения, которые Силы обороны применяют в войне против российских оккупантов, в частности танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.
Сергей Бережной
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Германиявоенная помощьдмитрий кулебаRheinmetallАрмин Паппергер

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