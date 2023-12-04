Десятки тысяч артснарядов для Украины: Rheinmetall получил заказ на €142 млн

Rheinmetall (Фото: EPA, Hannibal Hanschke)

Крупнейший немецкий вооруженный концерн Rheinmetall получил заказы на поставку Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму около 142 млн евро. Об этом говорится в заявлении компании.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В заявлении отметили, что заказ от страны-партнера НАТО включает в себя десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Снаряды будут производить Rheinmetall Expal Munitions, недавно приобретенная испанская дочерняя компания группы. Также в заявлении добавили, что боеприпасы будут поставлены в 2025 году.

Читайте также: Rheinmetall выпустит первый БТР Fuchs на заводе в Украине летом 2024 года – гендиректор

В материале отметили, что производство и поставка около 40 000 снарядов для Украины из предварительного заказа должно состояться в 2024 году.

Спрос на артиллерийские боеприпасы сейчас очень высок, это обусловлено не только потребностями Украины, но и необходимостью пополнить в значительной степени опустевшие склады боеприпасов Германии и других стран НАТО и ЕС.

10 октября 2023 года Rheinmetall сообщил, что получил от правительства Германии заказ на более чем 100 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм для ВСУ. Это уже третий контракт на боеприпасы в рамках рамочного заказа правительства Германии.

24 октября сообщалось, что Укроборонпром и Rheinmetall создали совместное предприятие для обслуживания и ремонта западной техники.

Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.

Читайте также: Кулеба встретился с генеральным директором Rheinmetall, обсудили поставки оружия