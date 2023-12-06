Страны ЕС заказали только половину из обещанных снарядов для Украины – Reuters
Страны-члены Европейского Союза передали Украине только 480 000 из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с этими цифрами.
В марте ЕС разработал план по предоставлению Украине миллиона 155-мм артиллерийских снарядов, одного из ключевых вооружений в полномасштабной российско-украинской войне.
План состоял из трех частей: поставки из запасов армий ЕС, инвестиции в собственное производство и заказ снарядов у оружейных компаний по схеме совместных закупок, координируемой Европейским оборонным агентством.
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Reuters отметило, что из собственных запасов государства ЕС передали Украине около 300 000 артиллерийских снарядов, а в рамках совместных закупок – всего 60 000. В Евросоюзе называют разные причины отставания от плана.
Как добавило агентство, одни собеседники утверждают, что многие правительства ЕС не подкрепили заявления о долгосрочной поддержке Украины размещением заказов в оружейных компаниях. Остальные настаивают на том, что промышленности нужно время, чтобы нарастить темпы производства.
- 14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
- 17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.
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