Страны ЕС заказали только половину из обещанных снарядов для Украины – Reuters

Страны ЕС из собственных запасов передали Украине около 300 000 артиллерийских снарядов, а в рамках совместных закупок – только 60 000

155-мм артиллерийские снаряды (Фото: EPA, Hannibal Hanschke)

Страны-члены Европейского Союза передали Украине только 480 000 из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с этими цифрами.

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В марте ЕС разработал план по предоставлению Украине миллиона 155-мм артиллерийских снарядов, одного из ключевых вооружений в полномасштабной российско-украинской войне.

План состоял из трех частей: поставки из запасов армий ЕС, инвестиции в собственное производство и заказ снарядов у оружейных компаний по схеме совместных закупок, координируемой Европейским оборонным агентством.

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Reuters отметило, что из собственных запасов государства ЕС передали Украине около 300 000 артиллерийских снарядов, а в рамках совместных закупок – всего 60 000. В Евросоюзе называют разные причины отставания от плана.

Как добавило агентство, одни собеседники утверждают, что многие правительства ЕС не подкрепили заявления о долгосрочной поддержке Украины размещением заказов в оружейных компаниях. Остальные настаивают на том, что промышленности нужно время, чтобы нарастить темпы производства.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

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