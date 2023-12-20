РФ пытается выбить Силы обороны с левого берега, у нее там "сверхбольшой потенциал" – ВСУ

В течение суток Силы обороны отбили около трех десятков штурмов россиян на левом берегу, контролируя при этом полосу всего в несколько километров

Наталья Гуменюк (Скриншот с видео)

Россияне пытаются вытеснить украинские войска с левого берега Днепра, однако ВСУ отражают штурмы оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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В вечерней сводке Генштаб сообщил, что враг не отказался от намерения выбить украинские подразделения с левобережья Днепра.

В течение суток армия РФ совершила 29 безуспешных штурмовых действий, получила отпор и понесла значительные потери, а украинские подразделения стойко держат оборону, удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику, сообщили в Генштабе.

Гуменюк подчеркнула, что 29 отраженных штурмов – это "очень мощный результат", так как под контролем украинских войск на левобережье сейчас полоса в несколько километров, а у россиян там "сверхбольшой потенциал".

"Тем не менее мы видим и демонстрируем обществу большое количество [российской] техники, сожженной на этом участке. Это результат в том числе мощной контрбатарейной поддержки", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что россияне подтягивают на левобережье резервы из числа "рот Z", отдавая предпочтение "мясным штурмам". Технику оккупанты экономят, отправляя россиян на штурмы "в абсолютно пешем порядке", сказала Гуменюк.

Сегодня в ССО показали видео с юга: снарядом из ракетной установки M142 HIMARS сожжен "Град" и полевой склад боеприпасов российских оккупантов.

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