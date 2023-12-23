Мобілізація. Росія набирає в армію понад 1000 осіб щодня, протестів не буде — розвідка

Скібіцький заявив, що Росія намагається підтримувати комплектацію свого окупаційного угруповання для збереження темпу наступу

Вадим Скібіцький (Фото: скриншот з відео)

Росія щодня набирає до окупаційної армії близько 1000-1200 осіб для продовження війни проти України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький на заході "Україна та світ попереду" від видання NV.

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За його словами, таку кількість людей Москва набирає шляхом рекрутингу та мобілізації.

Він зазначив, що більшість новобранців РФ відправляють в Україну на фронт для поповнення втрат.

"Загалом Росія намагається підтримувати рівень укомплектованості свого угруповання, яке перебуває на лінії зіткнення бойових частин на рівні 92-95%, щоб зберігати темп наступу", — заявив Скібіцький.

Розвідник сказав, що в Росії зростає невдоволення мобілізацією – з початку 2023 показник негативного ставлення до призову зріс з 60% до 69%.

"Це ще не ознака того, що будуть протести, але такі настрої у російському суспільстві вже є", – резюмував заступник начальника ГУР.

31 липня представник ГУР заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.

ГУР озвучило точну чисельність армії Росії в Україні – 443 000 та близько 30 000 Росгвардії.

16 серпня Центр нацопору повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.

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