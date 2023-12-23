Мобілізація. Росія набирає в армію понад 1000 осіб щодня, протестів не буде — розвідка
Росія щодня набирає до окупаційної армії близько 1000-1200 осіб для продовження війни проти України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький на заході "Україна та світ попереду" від видання NV.
За його словами, таку кількість людей Москва набирає шляхом рекрутингу та мобілізації.
Він зазначив, що більшість новобранців РФ відправляють в Україну на фронт для поповнення втрат.
"Загалом Росія намагається підтримувати рівень укомплектованості свого угруповання, яке перебуває на лінії зіткнення бойових частин на рівні 92-95%, щоб зберігати темп наступу", — заявив Скібіцький.
Розвідник сказав, що в Росії зростає невдоволення мобілізацією – з початку 2023 показник негативного ставлення до призову зріс з 60% до 69%.
"Це ще не ознака того, що будуть протести, але такі настрої у російському суспільстві вже є", – резюмував заступник начальника ГУР.
- 31 липня представник ГУР заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.
- ГУР озвучило точну чисельність армії Росії в Україні – 443 000 та близько 30 000 Росгвардії.
- 16 серпня Центр нацопору повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.
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