Мобилизация. РФ набирает в армию больше 1000 человек каждый день, протестов не будет — ГУР

Скибицкий заявил, что Россия пытается поддерживать комплектацию своей оккупационной группировки для сохранения темпа наступления

Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Россия ежедневно набирает в оккупационную армию около 1000-1200 человек для продолжения войны против Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий на мероприятии "Украина и мир впереди" от издания NV.

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По его словам, такое количество людей Москва набирает путем рекрутинг и мобилизации.

Он отметил, что большинство новобранцев РФ отправляет в Украину на фронт для восполнения потерь.

"В целом Россия пытается поддерживать уровень укомплектованности своей группировки, находящейся на линии столкновения боевых частей на уровне 92-95%, чтобы сохранять темп наступления", — заявил Скибицкий.

Разведчик сказал, что в России растет недовольство мобилизацией — с начала 2023 года показатель негативного отношения к призыву вырос с 60% до 69%.

"Это еще не признак того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть", — резюмировал замначальника ГУР.

31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.

ГУР озвучило точную численность армии России в Украине — 443 000 и около 30 000 Росгвардии.

16 августа Центр нацсопротивления сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

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