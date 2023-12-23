Мобилизация. РФ набирает в армию больше 1000 человек каждый день, протестов не будет — ГУР
Россия ежедневно набирает в оккупационную армию около 1000-1200 человек для продолжения войны против Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий на мероприятии "Украина и мир впереди" от издания NV.
По его словам, такое количество людей Москва набирает путем рекрутинг и мобилизации.
Он отметил, что большинство новобранцев РФ отправляет в Украину на фронт для восполнения потерь.
"В целом Россия пытается поддерживать уровень укомплектованности своей группировки, находящейся на линии столкновения боевых частей на уровне 92-95%, чтобы сохранять темп наступления", — заявил Скибицкий.
Разведчик сказал, что в России растет недовольство мобилизацией — с начала 2023 года показатель негативного отношения к призыву вырос с 60% до 69%.
"Это еще не признак того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть", — резюмировал замначальника ГУР.
- 31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.
- ГУР озвучило точную численность армии России в Украине — 443 000 и около 30 000 Росгвардии.
- 16 августа Центр нацсопротивления сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.
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