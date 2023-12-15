ГУР озвучило точную численность армии России в Украине — 443 000 и около 30 000 Росгвардии

Диктатор Владимир Путин озвучил фейковую информацию о том, что численность оккупационной армии в Украине составляет 617 000 человек

Российский оккупант (Фото: ресурсы Кремля)

В Главном управлении разведки Минобороны озвучили точную численность оккупационной группировки России в Украине. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

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По его словам, численность российской армии в Украине — 443 000 бойцов на сегодня.

Также на фронте и оккупированных территориях находятся около 30 000 оккупантов из Росгвардии.

Ранее диктатор Владимир Путин заявил, что на фронте против Украины воюют 617 000 российских оккупантов.

Спикер разведки Андрей Юсов сказал, что реальное число — более 450 000.

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия может начать тотальную мобилизацию после "выборов" весной 2024 года.

31 июля представитель Главного управления разведки заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.

16 августа Центр нацсопротивления сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

25 сентября ЦНС заявил, что на временно оккупированных территориях юга Украины продолжают фиксировать меры незаконной мобилизационной подготовки в ряды российской оккупационной армии.

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