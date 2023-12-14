Путин заявил, что в Украине воюют 617 000 россиян. У Буданова назвали реальное число
Диктатор Владимир Путин заявил, что на фронте против Украины воюют 617 000 российских оккупантов. В Главном управлении разведки Минобороны назвали реальную численность группировки врага.
По его словам, с начала 2023 года в армию РФ якобы было "набрано" 486 000 человек.
Общая численность оккупационной группировки в Украине, исходя из заявления Путина — 617 000 человек.
LIGA.net обратилась за комментарием к представителю ГУР Андрею Юсову.
Он сказал, что численность российской армии в Украине — более 450 000 бойцов на сегодняшний день.
Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия может начать тотальную мобилизацию после "выборов" весной 2024 года.
- 31 июля представитель Главного управления разведки заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.
- 16 августа Центр нацсопротивления сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.
- 25 сентября ЦНС заявил, что на временно оккупированных территориях юга Украины продолжают фиксировать меры незаконной мобилизационной подготовки в ряды российской оккупационной армии.
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