Путін заявив, що в Україні воюють 617 000 росіян. У Буданова назвали реальну кількість
Диктатор Володимир Путін заявив, що на фронті проти України воюють 617 000 російських окупантів. У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали реальну чисельність угруповання ворога.
За його словами, з початку 2023 року в армію РФ нібито було "набрано" 486 000 осіб.
Загальна чисельність окупаційного угруповання в Україні, виходячи із заяви Путіна, — 617 000 осіб.
LIGA.net звернулася за коментарем до представника ГУР Андрія Юсова.
Він сказав, що чисельність російської армії в Україні — понад 450 000 бійців на сьогодні.
Нещодавно секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія може розпочати тотальну мобілізацію після "виборів" навесні 2024 року.
- 31 липня представник Головного управління розвідки заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 осіб.
- 16 серпня Центр нацопору повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.
- 25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.
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