Путін заявив, що в Україні воюють 617 000 росіян. У Буданова назвали реальну кількість

Реальна чисельність окупаційної армії в Україні нижча, ніж сказав диктатор Володимир Путін

Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін заявив, що на фронті проти України воюють 617 000 російських окупантів. У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали реальну чисельність угруповання ворога.

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За його словами, з початку 2023 року в армію РФ нібито було "набрано" 486 000 осіб.

Загальна чисельність окупаційного угруповання в Україні, виходячи із заяви Путіна, — 617 000 осіб.

LIGA.net звернулася за коментарем до представника ГУР Андрія Юсова.

Він сказав, що чисельність російської армії в Україні — понад 450 000 бійців на сьогодні.

Нещодавно секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія може розпочати тотальну мобілізацію після "виборів" навесні 2024 року.

31 липня представник Головного управління розвідки заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 осіб.

16 серпня Центр нацопору повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.

25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.

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