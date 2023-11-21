Путін може почати тотальну мобілізацію після виборів, у нас 3–4 місяці на підготовку — Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія може розпочати тотальну мобілізацію після "виборів" навесні 2024 року. Про це він повідомив на Halifax International Security Forum.

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За його словами, Росія спромоглася адаптуватися і постійно вливає гроші в оборонну сферу — вона виявилася стійкішою до західних санкцій, а її економіка дедалі більше переходить на воєнні рейки.

Він зазначив, що Кремль може оголосити тотальну мобілізацію після "президентських виборів" 2024 року.

"Вибори в РФ 17 березня 2024 року – знакова дата для Кремля. Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані. Тому Україна і світова спільнота мають три-чотири місяці для відповідної підготовки", — сказав Данілов.

Чиновник підкреслив, що найефективніший спосіб унеможливити агресію Росії — це її поділ на кілька частин.

31 липня представник Головного управління розвідки заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.

16 серпня Центр нацспротиву повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.

25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.

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