Путін може почати тотальну мобілізацію після виборів, у нас 3–4 місяці на підготовку — Данілов
21.11.2023, 08:10
Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія може розпочати тотальну мобілізацію після "виборів" навесні 2024 року. Про це він повідомив на Halifax International Security Forum.
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За його словами, Росія спромоглася адаптуватися і постійно вливає гроші в оборонну сферу — вона виявилася стійкішою до західних санкцій, а її економіка дедалі більше переходить на воєнні рейки.
Він зазначив, що Кремль може оголосити тотальну мобілізацію після "президентських виборів" 2024 року.
"Вибори в РФ 17 березня 2024 року – знакова дата для Кремля. Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані. Тому Україна і світова спільнота мають три-чотири місяці для відповідної підготовки", — сказав Данілов.
Чиновник підкреслив, що найефективніший спосіб унеможливити агресію Росії — це її поділ на кілька частин.
- 31 липня представник Головного управління розвідки заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.
- 16 серпня Центр нацспротиву повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.
- 25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.
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