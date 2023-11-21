RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Путін може почати тотальну мобілізацію після виборів, у нас 3–4 місяці на підготовку — Данілов

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 08:10
Путін може почати тотальну мобілізацію після виборів, у нас 3–4 місяці на підготовку — Данілов - Фото
Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія може розпочати тотальну мобілізацію після "виборів" навесні 2024 року. Про це він повідомив на Halifax International Security Forum.

За його словами, Росія спромоглася адаптуватися і постійно вливає гроші в оборонну сферу — вона виявилася стійкішою до західних санкцій, а її економіка дедалі більше переходить на воєнні рейки.
Він зазначив, що Кремль може оголосити тотальну мобілізацію після "президентських виборів" 2024 року.

"Вибори в РФ 17 березня 2024 року – знакова дата для Кремля. Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані. Тому Україна і світова спільнота мають три-чотири місяці для відповідної підготовки", — сказав Данілов.

Чиновник підкреслив, що найефективніший спосіб унеможливити агресію Росії — це її поділ на кілька частин.

  • 31 липня представник Головного управління розвідки заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.
  • 16 серпня Центр нацспротиву повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.
  • 25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.

Читайте також: Росія формує загони з відмовників, щоб кинути їх на штурм Авдіївки – ЦНС

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Росіявійнаволодимир путінвибориолексій даніловмобілізація

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 