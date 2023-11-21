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Путин может начать тотальную мобилизацию после выборов, есть несколько месяцев — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 08:10
Путин может начать тотальную мобилизацию после выборов, есть несколько месяцев — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия может начать тотальную мобилизацию после "выборов" весной 2024 года. Об этом он сообщил на Halifax International Security Forum.

По его словам, Россия смогла адаптироваться и постоянно вливает деньги в оборонную сферу — она оказалась более стойкой к западным санкциям, а ее экономика все больше переходит на военные рельсы. 
Он отметил, что Кремль может объявить тотальную мобилизацию после "президентских выборов" 2024 года. 

"Выборы в РФ 17 марта 2024 года – знаковая дата для Кремля. После очередной интронизации Путина состоится цементирование режима, по сути руки будут развязаны. Поэтому у Украины и мирового сообщества есть три-четыре месяца для соответствующей подготовки", — сказал Данилов.

Чиновник подчеркнул, что наиболее эффективный способ сделать невозможной агрессию России — это ее раздел на несколько частей. 

  • 31 июля представитель Главного управления разведки заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.
  • 16 августа Центр нацсопротивления сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.
  • 25 сентября ЦНС заявил, что на временно оккупированных территориях юга Украины продолжают фиксировать меры незаконной мобилизационной подготовки в ряды российской оккупационной армии.

Читайте также: Россия формирует отряды из "отказников", чтобы бросить их на штурм Авдеевки – ЦНС

Дмитрий Гриниченко
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