ГУР озвучило точну чисельність армії Росії в Україні — 443 000 і близько 30 000 Росгвардії

Диктатор Володимир Путін озвучив фейкову інформацію про те, що чисельність окупаційної армії в Україні складає 617 000 осіб

Російський окупант (Фото: ресурси Кремля)

У Головному управлінні розвідки Міноборони озвучили точну чисельність окупаційного угруповання Росії в Україні. Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник ГУР Андрій Черняк.

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За його словами, чисельність російської армії в Україні — 443 000 бійців на сьогодні.

Також на фронті та окупованих територіях перебувають близько 30 000 окупантів із Росгвардії.

Раніше диктатор Володимир Путін заявив, що на фронті проти України воюють 617 000 російських окупантів.

Спікер розвідки Андрій Юсов сказав, що реальне число — понад 450 000.

Нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія може розпочати тотальну мобілізацію після "виборів" навесні 2024 року.

31 липня представник Головного управління розвідки заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.

16 серпня Центр нацопору повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.

25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.

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